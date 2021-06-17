Будет ли в Украине засуха: прогноз метеоролога

В Украине почти нет площадей, которым угрожает засуха. Кроме того, условия благоприятны для развития ранних зерновых культур.

Как сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, если не считать локальные проблемы вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая, в земле прекрасный ресурс влаги.

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Она уточнила, что пока рано оценивать влияние погодных условий на урожайность зерновых культур, поскольку их вегетация только началась.

Сейчас в Украине завершается период интенсивных дождей и 17-19 июня произойдет смена синоптических процессов к периоду высоких температур в дневное и ночное время.

Сдерживающим фактором для плодоовощных культур также количество тепла. Снижение температуры ночью до 5-7 градусов по Цельсию, а иногда – и до 1 градуса по Цельсию приводило к замиранию ростовых процессов и прекращению их активной вегетации, – сказала Адаменко.

По ее данным, после завершения периода интенсивных дождей на этой неделе для плодоовощной продукции установится оптимальный режим развития.