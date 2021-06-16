Лидером антирейтинга стал фомоз: он распространен во всех областях и будет встречаться в этом году достаточно часто. Второе место разделяют между собой фомопсис и склеротиниоз. Кроме того, посевы могут поражать альтернариоз, септориоз, серая гниль, ржавчина и пероноспороз.

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Погода в этом сезоне благоприятна для развития различных болезней подсолнечника уже на начальных этапах. Для того, чтобы получить максимальные результаты урожайности, нужно защищать культуру продуктами с фунгицидным действием. Не стоит медлить – иначе можно потерять время, а затем часть урожая,

– комментируют в BASF текущую ситуацию на полях.

Поэтому эксперты агродепартамента подготовили исторические данные распространения болезней во всех регионах Украины и выделили основные, распространение которых также ожидается в этом году.

Самой распространенной болезнью на всей территории Украины в посевах подсолнечника был фомоз. Он повреждал посевы общей площадью 1 873 тысячи гектаров. Другие болезни преобладали в зависимости от зоны выращивания. Да, в южных регионах на подсолнечнике проявлялся пероноспороз – более чем 100 тысяч гектаров. Тогда как в восточных областях наибольший вред после фомоза наносила ржавчина – поражала посевы почти 300 тысяч гектаров. В центре достаточно много подсолнечника с серой гнилью – на 184 тысячи гектаров. В Центральной и Западной Украине также много посевов наблюдалось со септориозом: на 170 тысяч и 87 тысяч гектаров соответственно.



Болезни подсолнечника в Украине / Инфографика BASF

Кроме того, в BASF из каждого региона собрали комментарии аграриев-участников "Клуба Новаторов", которые поделились своим опытом борьбы с болезнями подсолнечника.

Пиктор® впервые использовал на площади 10 гектаров еще 8 лет назад. Результат превзошел ожидания по контролю склеротинии. Даже в годы с меньшим давлением болезней сохранение урожая благодаря применению Пиктор® составляло от 3 до 8 ц/га, – рассказывает Валерий Линевич , председатель СПК "Вивсянецкий", предприятие которого располагается в центральном регионе – в Винницкой области.



, председатель СПК "Вивсянецкий", предприятие которого располагается в центральном регионе – в Винницкой области. В прошлом году использовали Архитект® на площади 50 га. Вносили в норме 1,5 л Архитект® + 0,75 Турбо однократно. Уже через 10 дней увидели результат по сравнению с контролем. Листья стали шире, корневая система более разветвленной, а растения защищены от начальных поражений болезнями. Касательно прибавки урожая: получили +3 ц/га, что является очень хорошим результатом, – добавляет Анатолий Грунтенко, СПК "Андреевский" из восточного региона (Полтавская область).



СПК "Андреевский" из восточного региона (Полтавская область). До 2020-го скептически относился к продукту Архитект®. Пока не увидел его эффективное воздействие на различных гибридах, а также пока не получил + 3-4 ц/га. В этом году уже вводим Архитект® в системы защиты товарных посевов, так как использование продукта оправдывается результатом. Прежде всего видим препарат как эффективный морфорегулятор. Хотя в нашем регионе при двукратном внесении Архитект® также хорошо сработал и как фунгицид, – отмечает Олег Фурманец , ООО "Запад Агро Пром", посевы предприятия расположены в западном регионе в Ровненской области.



, ООО "Запад Агро Пром", посевы предприятия расположены в западном регионе в Ровненской области. Для нашего хозяйства, как и в целом для юга Украины, подсолнечник – одна из самых рентабельных культур. В 2020 году площадь посевов составляла 3200 га. По собственному опыту знаем, насколько важно защитить подсолнечник от болезней. Поэтому использовали систему защиты от компании BASF: ВВСН 18 – Архитект® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га и ВВСН 65 – Пиктор® 0,5 л/га. Результат: отсутствие основных болезней и хорошая росторегуляция подсолнечника. Все факторы положительно отразились на урожайности культуры, – отмечают в ООО "Преображенское", Запорожской области в южном регионе.

Ежегодно погодные условия и климатическая ситуация бросают аграриям вызов: несколько лет подряд наблюдались значительные засухи, а в этом году поля заливает дождями. Поэтому быстро растут сорняки и развиваются болезни. Однако, удачно подобранная система защиты поможет аграриям сращивать и расти.



Clearfield® и Clearfield® Plus – системы защиты подсолнечника

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