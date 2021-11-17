Цена мяса в Украине: какое самое дешевое и самое дорогое

В течение года стоимость мяса в Украине постоянно росла. На некие виды продукции она увеличилась на треть.

Наибольший скачок совершили курятина в тушках и куриное филе, которые подорожали на 33% и 30,5% соответственно. Тем не менее, именно это мясо остается самым дешевым в Украине. Существенно выросла за год и цена мяса крупного рогатого скота – на 22%. А меньше всего подорожала свинина – всего на 4,6%.

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Средняя цена мяса в Украине в октябре-2021

(гривна за килограмм)

говядина – 175,51 (144,82 в декабре-2020)

свинина – 124,58 (115,8)

куриное филе – 117,47 (91,7)

курятина в тушках – 72,42 (55,96)

Цена свинины росла в последнее время, несмотря на то, что закупочная цена на живца периодически уменьшалась – в октябре, например, на 2,2% по сравнению с сентябрьским показателем. В то же время, на рынках и в магазинах в этот период свинина наоборот подорожала, в частности, лопатка и бедро – на 2,1% и 5,1% соответственно.

Почему так происходит?

Изменение цен на свинину в сетях розничной торговли традиционно отстает от ценовых колебаний на рынке живца на 1 – 2 недели, – объясняют эксперты аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины".