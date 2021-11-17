Найбільший стрибок зробили курятина в тушках і куряче філе, які подорожчали на 33% і 30,5% відповідно. Тим не менше, саме це м’ясо залишається найдешевшим в Україні. Суттєво зросла за рік і ціна м’яса великої рогатої худоби – на 22%. А найменше подорожчала свинина – всього на 4,6 %.

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Середня ціна м’яса в Україні у жовтні-2021

(гривні за кілограм)

яловичина – 175,51 (144,82 у грудні-2020)

свинина – 124,58 (115,8)

куряче філе – 117,47 (91,7)

курятина у тушках – 72,42 (55,96)

Ціна свинини зростала останнім часом, незважаючи на те, що закупівельна ціна на живця періодично зменшувалася – у жовтні, наприклад, на 2,2% порівняно з вересневим показником. Водночас на ринках і в магазинах у цей період свинина навпаки здорожчала, зокрема, лопатка і стегно – на 2,1% і 5,1% відповідно.

Чому так відбувається?

Зміна цін на свинину в мережах роздрібної торгівлі традиційно відстає від цінових коливань на ринку живця на 1 – 2 тижня, – пояснюють експерти аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України".