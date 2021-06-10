Цена рапса побила рекорд

Подорожание соевых бобов и масла на бирже в Чикаго спровоцировали рост биржевых котировок на рапс. Из-за этого форвардные цены на рапс в Украине выросли до рекордного уровня.

На парижской бирже Euronext августовские фьючерсы на рапс вчера также выросли до 541,75 евро/тонна. За две недели цена выросла на 5,6%.

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В Украине холодная погода с обильными осадками задерживает развитие посевов рапса, что может снизить урожайность и, как следствие, усилить конкурентную борьбу за объемы.

На прошлой неделе в Украине форвардные цены на рапс с базовой маслянистостью 42% и поставкой в порт в июле-августе выросли до 650-660 долларов/тонна. Однако производители не спешат заключать контракты на фоне неопределенности с будущим урожаем и в ожидании еще большего роста цены.

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