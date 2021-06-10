На паризькій біржі Euronext серпневі ф’ючерси на ріпак вчора також виросли до 541,75 євро/тонна. За два тижні ціна зросла на 5,6%.

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В Україні холодна погода з рясними опадами затримує розвиток посівів ріпаку, що може знизити врожайність та, як наслідок, посилити конкурентну боротьбу за обсяги.

Минулого тижня в Україні форвардні ціни на ріпак з базовою олійністю 42% та поставкою в порт у липні-серпні виросли до 650-660 доларів/тонна. Проте виробники не поспішають укладати контракти на тлі невизначеності з майбутнім врожаєм та в очікуванні ще більшого зростання ціни.

Європою поширюється небезпечна хвороба. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Європі з’явилися дині із сальмонелою".