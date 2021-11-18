Новые проблемы озимых культур

Ранее сообщалось о том, что озимые культуры страдают из-за болезней. Теперь у них появились новые проблемы – отсутствие подкормки.

К теме Дефицит сала: в Украине сложилась абсурдная ситуация

Сейчас цена удобрений очень резко выросла. Многие аграрии не имеют достаточного количества ресурсов, чтобы закупить подпитку, поэтому сеют озимые культуры без удобрений. Это может оказать существенное влияние на будущий урожай.

Рост цен

Из-за ситуации с удобрениями, пандемии COVID-19, засушливой погоды и нестабильности на мировом рынке цены на зерновые могут быстро прыгнуть. Эксперты не делают никаких прогнозов на весну, ведь есть очень много негативных факторов, которые могут сказаться на ситуации.