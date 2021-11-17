Рекордная цена

Стоимость сала в Украине уже побила все возможные рекорды. Сейчас его купить тяжелее отборной свинины.

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Так называемая "серединка" сейчас стоит 170 гривен за килограмм, за куски для тушения придется заплатить 80 гривен. Как утверждают эксперты, цены еще не достигли предела и будут расти.

Причины удорожания сала

Держать скот для домохозяйств невыгодно и тяжело. В свою очередь свинофермы специализируются на мясных породах, поэтому не предлагают рынку сало. Кроме того, рост цен на энергию и корма провоцирует сокращение поголовья.

Из-за всех этих факторов возник дефицит сала, и покрывать его пока нечем. Вполне возможно, что в будущем Украине придется импортировать сало из ближних стран.