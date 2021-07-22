Цена земли в Украине: где самая высокая и самая низкая
Источник:Zemelka
В разных регионах Украины цена на землю существенно отличается: на середину июля-2021 самая высокая средняя стоимость за гектар в Черкасской области, самая низкая – в Львовский.
Согласно информации проекта "Рынок земли. Карта земельных сделок и цен на землю с 1 июля 2021 года", средняя цена за гектар земли, находящейся в собственности или аренде, сейчас составляет 27 534 гривен.
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Средняя цена на землю в Украине (гривны за гектар)
Самая высокая цена
- Черкасская область – 41 397 грн/га
- Киевская область – 34901
- Сумская область – 38 601
Самая низкая цена
- Львовская область – 12 046
- Херсонская область – 18 923
- Тернопольская область – 22 267
Оценка от Шмыгаля
Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что сейчас стоимость земли меньше предварительных прогнозов правительства. За пол месяца после открытия рынка средняя минимальная цена, по данным главы Кабмина, составляет ориентировочно 1 тысячу долларов за гектар.ВАЖНО!
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