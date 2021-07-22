Цена земли в Украине: где самая высокая и самая низкая

В разных регионах Украины цена на землю существенно отличается: на середину июля-2021 самая высокая средняя стоимость за гектар в Черкасской области, самая низкая – в Львовский.

Согласно информации проекта "Рынок земли. Карта земельных сделок и цен на землю с 1 июля 2021 года", средняя цена за гектар земли, находящейся в собственности или аренде, сейчас составляет 27 534 гривен.

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Средняя цена на землю в Украине (гривны за гектар)

Самая высокая цена

Черкасская область – 41 397 грн/га

Киевская область – 34901

Сумская область – 38 601

Самая низкая цена

Львовская область – 12 046

Херсонская область – 18 923

Тернопольская область – 22 267





Оценка от Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что сейчас стоимость земли меньше предварительных прогнозов правительства. За пол месяца после открытия рынка средняя минимальная цена, по данным главы Кабмина, составляет ориентировочно 1 тысячу долларов за гектар.