Назка провело исследование, в котором выяснило схемы незаконного завладения украинской землей. В ведомстве убеждены, что Украина потеряла миллионы гектаров и гривен прибыли.

Национальное агентство по предупреждению коррупции провело исследование, в котором показало типичные коррупционные схемы теневого оборота земель в условиях моратория. В исследовании отмечают, что под действие моратория подпадают 66% территории страны, сообщает Экономическая правда.

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В Украине 42 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, 41 миллион гектаров подпадает под действие моратория. 27 миллионов гектаров – это земельные участки (паи), распределенные в 1990-х годах среди 6,9 миллионов работников колхозов и колхозных пенсионеров.

Мораторий ввели как временный инструмент защиты землевладельцев в условиях слаборазвитой инфраструктуры земельного рынка. Однако эта мера никогда не был препятствием для участников отрасли. В Украине существует много возможностей для того, чтобы стать владельцем земли или незаконно ее обрабатывать. Эти возможности используют и фермеры, и агрохолдинги.

НАЗК отмечает три наиболее распространенные коррупционные схемы незаконного получения земли:

самовольный захват земель государственной и коммунальной собственности "с согласия" должностных лиц;

заключение "договоров о совместной деятельности" для пользования земельными участками государственной и коммунальной собственности;

использование инструмента "бесплатной приватизации" для вывода земельных активов.

В исследовании отмечается, что ни одна схема не может быть реализована без участия должностных лиц государственных органов.

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