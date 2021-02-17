Каждый гражданин Украины после открытия рынка земли (1 июля 2021 года) сможет продать свой земельный участок.

Эксперты назвали три основных вопроса об операциях по купле-продаже земли, а юристы подготовили на них ответы.

Это важно! Аграрное рейдерство: названы 3 основные схемы

Можно ли продать пай, находящийся в аренде?

Владелец арендованного пая все равно имеет право его продать, утверждают юристы. Для этого нужно будет договориться с агропредприятием или фермером о расторжении договора аренды и предложить арендатору выкупить землю. Если арендатор откажется, следует разорвать договор аренды и искать других покупателей.

Кто может купить пай?

Купить пай у его владельца с 1 июля 2021 года может любое физическое лицо, но обязательно – гражданин Украины. Одному лицу можно будет продать не более 10 гектаров. Первоочередное право на покупку земли имеет ее арендатор. Но если землю арендует агрофирма, то она сможет приобрести землю у владельца только с 1 января 2024 года, когда получат право покупать паи юридические лица. Причем одной фирме – не более 10 тысяч гектаров.

Как продавать пай?

Когда владелец земли находит покупателя, то может предложить арендатору выкупить землю на своих условиях. Агрофирма, напомним, не может выкупать паи до 1 января 2024 года, но у нее есть преимущественное право на его покупку. Его она может переуступить вашему покупателю.

Земельный налог-2021

Другой важный вопрос для украинцев – уплата налогов. Обратите внимание на важный материал Агро24 "Земельный налог-2021: когда и сколько платить".