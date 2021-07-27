Цена земли в Украине может снизиться на 30-50%, – эксперт

После открытия рынка земли в Украине начался активный процесс купли-продажи. Но эксперты расходятся во мнениях относительно того, как будет меняться стоимость участков.

Большинство специалистов, в частности, представители власти – премьер-министр Денис Шмыгаль и министр агрополитики Роман Лещенко – считают, что цена будет расти. Но есть и противоположные точки зрения.

Комментарий Шмыгаль спрогнозировал, на сколько подорожает земля после запуска рынка

Земельный эксперт Александр Коробко, партнер по развитию бизнеса компании "Увекон", считает, что на фоне постепенного формирования банка предложений стоимость земли может снизиться. По его мнению, рынок нуждается в единой системе, общих и понятных критериях оценки, чтобы цена была справедливой, а не заоблачной.

На цену влияют несколько существенных факторов: бонитировки почв (виды культур, урожайность), площадь участка, расстояние от населенных пунктов. Наиболее ожидаемым на рынке станет выравнивание цен. Вполне оправданным станет снижение стоимости земли на 30-50% в зависимости от ее качественных характеристик, – отмечает Коробко.

По мнению эксперта, есть и другие факторы, которые могут повлиять на рынок земли: "Экономические процессы в стране и прогнозируемая новая волна коронавируса с жесткими ограничениями с октября по декабрь или даже по март могут существенно затормозить рынок".

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