Більшість фахівців, зокрема, представники влади – прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр агрополітики Роман Лещенко – вважають, що ціна буде зростати. Але є й протилежні точки зору.

Коментар Шмигаль спрогнозував, на скільки подорожчає земля після запуску ринку

Земельний експерт Олександр Коробко, партнер з розвитку бізнесу компанії "Увекон", вважає, що на тлі поступового формування банку пропозицій вартість землі може знизитися. На його думку, ринок потребує єдиної системи, спільних і зрозумілих критеріїв оцінювання, аби ціна була справедливою, а не захмарною.

На ціну впливають кілька суттєвих факторів: бонітування ґрунтів (види культур, урожайність), виораність, площа ділянки, відстань від населених пунктів. Найчікуванішим на ринку стане вирівнювання цін. Цілком виправданим стане зниження вартості землі на 30-50% залежно від її якісних характеристик, – відзначає Коробко.

На думку експерта, є й інші фактори, що можуть вплинути на ринок землі: "Економічні процеси в країні і прогнозована нова хвиля коронавірусу з жорсткими обмеженнями з жовтня по грудень чи навіть по березень можуть суттєво загальмувати ринок".

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