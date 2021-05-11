"Мы смотрим на аналогии по введению рынка земли у наших стран-соседей, – сказал Шмыгаль в интервью РБК-Украина. – В течение 5-10 лет стоимость земли может вырасти от 2 до 5 раз".

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Глава правительства уверен, что "это очень хорошо, потому что капитализирует государство и землю украинцев".

Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – ​​продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который закладывали чиновники, когда не было рынка земли. Поэтому я уверен, что с 1 июля мы обязаны открыть рынок и учиться жить в нем. Это точно обогатит наше государство, экономику и людей, – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр заверил, что подготовка к открытию рынка земли идет по плану, поблагодарил Верховную Раду за принятие законопроекта №2194, а также выразил надежду, что депутаты вскоре примут и законопроект №2195, который откроет возможность электронных торгов землей.