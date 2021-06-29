Цены на продукты: чего ждать украинцам летом

Сезон овощей и фруктов из-за погоды начался с опозданием, поэтому снижение цен началось только сейчас. А вот насчет молока и мяса для украинцев не слишком утешительные прогнозы.

По оценкам ООН, цены на продукты питания за последние полгода росли быстрее, чем в течение целого десятилетия.

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Не стала исключением и Украина. По данным Госстата, в среднем половину своих доходов украинцы тратят на еду.

С начала года основные овощи выросли в цене на треть, а то и на половину. Это объясняют потерями урожая из-за погоды и опозданием сезона.

На снижение цен на молоко и мясо украинцам рассчитывать не стоит. Корма делают из дорогого зерна, в последнее время они добавили в цене. Также стоит готовиться к подорожанию хлеба.

Из-за роста популярности ягод цены на них снизились, но сделать дешевые закрутки не получится – сахар также подорожал.

Овощи и фрукты перед употреблением важно тщательно очистить от вредных веществ. Больше об этом читайте в материале Агро 24