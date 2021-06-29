На многих фруктах и овощах в процессе выращивания, сбора и упаковки накапливаются химикаты и опасные бактерии. Впрочем, мыть продукты мылом не стоит – остатки средства могут проникнуть внутрь продукта и вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

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Как рассказали эксперты, фрукты и овощи надо замочить на 2/3 в холодной воде. Затем надо добавить пищевую соду из расчета 1 чайная ложка на каждые 2 стакана воды.

После этого продукты надо покрутить в воде и оставить на 15 минут. Затем достать, прополоскать и дать высохнуть или протереть.

С плотных овощей и фруктов рекомендуют снять поверхность щеткой с мягкой щетиной.

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