За неделю площадь сева яровой пшеницы выросла с 49% до 70%. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял 40%, а за последние 5 лет в среднем был на грани 51%.

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Всходы яровой пшеницы получены на 29% площадей по сравнению с 15% в прошлом году и 20% в среднем за 5 лет.

США увеличили недельный экспорт, что немного поддержало цены, а вот июльские фьючерсы уже упали на 5%. Парижская пшеница также дешевела несмотря на активный экспорт.

Отмечается, что сегодня в Украине и России после длительных выходных начнут работать предприятия, и данные по посевам яровой пшеницы в РФ будут влиять на цены черноморской пшеницы.

Британцам удалось создать уникальный продукт. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Британцы создали продукты, которые "позволяют есть мясо, не убивая его".