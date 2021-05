Зараз у лінійці три продукти – коктейльні ковбаски "This Isn’t Pork" ("Це не свинина"), шматочки "This Isn’t Bacon" ("Це не бекон") і шпажки "This Isn’t Chicken" ("Це не курятина").

Це цікаво! "Штучна риба": як і де створюють, або Чи врятує планету лабораторне м'ясо

Чому це важливо

Випускаючи ці нові продукти, бренд This взяв на себе зобов’язання запропонувати рослинні альтернативи всім традиційним продуктам на м’ясній основі, доступним у супермаркетах. Більше того – коктейльні ковбаски збагачені залізом та вітаміном В12, мають багато білку. А загалом всі вироби компанії містять більше протеїну, ніж окремо взяті сочевиця, тофу та майже всі овочі.

Також This значно економить ресурси на виробництво альтернативної їжі. Якщо на отримання кілограму яловичини йде понад 4 тисячі літрів води, то на рослинний замінник – 121 літр. А викиди СО2 скорочуються у 40 разів!



"Це не бекон"

Історія This

Компанія This з’явилася на ринку Великобританії після того, як двоє м’ясоїдів протестували їжу без м’яса та вирішили, що більше не хочуть повертатися до звичного способу харчування. До того, як стати співзасновниками нової компанії у 2019 році, вони мали стабільну роботу. На розробку, вивчення, дегустації та удосконалення смаку рослинних альтернатив пішло півтора роки. В результаті компанія отримала набір продуктів, які "дозволяють їсти м’ясо, не вбиваючи його".

ТИМ ЧАСОМ…

В Ізраїлі винайшли спосіб виготовляти курятину в лабораторних умовах, що суттєво економить природні ресурси. Подробиці читайте в матеріалі Агро24 "Курятина "з пробірки".