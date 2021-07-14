Цены на сахар стабилизировались: когда ждать следующего подорожания

Стоимость сахара в украинских магазинах временно будет демонстрировать стабильность. Впрочем, уже вскоре украинцы увидят новое подорожание.

В течение последнего месяца цена сахара в Украине оставалась стабильной, показатель с мая не рос. Это удалось достичь благодаря перераспределению квот.

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Впрочем, уже скоро мы станем свидетелями нового роста цены, примерный срок – июль – август. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин.

Будем трепетно ждать октября, когда нам скажут, какой будет цена нового урожая сахара. Маркетинговый год по сахару начинается в октябре, а в конце ноября заканчивается этап переработки сахара предыдущего урожая, и мы с вами целый год едим то сахар, который был проведен в ноябре прошлого года, – сказал он.

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