Так комментирует ситуацию с ценами на зерно аграрный эксперт – партнер в компании "Барва Инвест" Богдан Костецкий.

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Специалист также назвал главные факторы, которые в этом сезоне влияют на формирование цены:

сокращение производства в России (72 миллиона тонн против ожидаемых в июне 84 миллионов)



задержка сбора урожая из-за дождей в некоторых регионах Европы и России



плохое качество зерна пшеницы в Евросоюзе (проблемы с натурным весом) и логистические задержки поставок, которые из-за этого возникают



засуха в регионах производства яровой пшеницы в США, Канаде, России и Казахстане и значительные потери объемов производства



циклическое движение: торговые компании нуждаются в обеспечении поставок объема с рынка, из-за чего повышают цены, а это еще больше сдерживает продажи со стороны производителей

Согласно отчету WASDE, прогноз обещает еще больший дисбаланс между мировым предложением и спросом. Это сделано благодаря агрессивному снижению прогнозов производства в странах-экспортерах, – резюмирует Костецкий.

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