Человеческий белок помог ученым вырастить вдвое больше урожая: новое исследование
Источник:Smithsonian Magazine
Группа исследователей из США и Китая нашли способ, как вдвое увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. Для этого они трансплантировали в растения человеческий белок.
Несмотря на обнадеживающие результаты эксперты утверждают, что необходимо еще провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему это работает и безопасны ли урожаи для людей. Однако, если все будет хорошо, это изобретение может решить глобальный кризис голода.
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Об исследовании
Белок, ответственный за чрезвычайный скачок роста растений, – это жировая масса человека и связанный с ожирением белок, называемый FTO.
В своих экспериментах исследователи имплантировали ген человека в геномы посевов риса. После высадки в теплицы генетически модифицированные культуры дали в три раза больше урожая, чем обычные растения. А в поле растения риса были на 50% тяжелее и более продуктивными.
Модифицированный рис / Фото Qiong Yu et. al
Эта же генетическая модификация улучшила урожайность картофеля, увеличив размеры клубней.
Урожай модифицированного картофеля / Фото Qiong Yu et. al
Кроме того, культуры с белком FTO имели более длинные корни, демонстрировали высокий уровень фотосинтеза и были более устойчивыми к засухе. Каждый тип растений, которые исследователи изменили, включая траву и деревья, рос быстрее и был большим.
Последующие эксперименты
Команда уже сотрудничает с фермерами и глубже исследует генетические механизмы. Говорят, что им понадобится несколько лет, чтобы собрать достаточное количество урожая, которым можно было бы засадить целые поля. Кроме того, они экспериментируют с другими не растительными белками, чтобы понять, смогут ли они так же влиять на растения как белок FTO.
Проблема голода
- По данным The World Counts, ежегодно в мире от голода и болезней, связанных с голодом, умирает примерно 9 миллионов человек.
- 822 миллиона страдают от недоедания.
- Каждые 9 секунд на планете от голода умирает ребенок, что составляет 3,1 миллиона детских смертей в год.
- Больше всего голодающих людей живет на африканском континенте, где 20% населения не получает достаточно еды. В некоторых частях восточной и южной Африки их количество превышает 30%.
- Из-за нехватки еды и витаминов каждый третий африканский ребенок имеет проблемы со здоровьем, задержку роста и снижение познавательных способностей.