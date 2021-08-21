Человеческий белок помог ученым вырастить вдвое больше урожая: новое исследование

Группа исследователей из США и Китая нашли способ, как вдвое увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. Для этого они трансплантировали в растения человеческий белок.

Несмотря на обнадеживающие результаты эксперты утверждают, что необходимо еще провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему это работает и безопасны ли урожаи для людей. Однако, если все будет хорошо, это изобретение может решить глобальный кризис голода.

Читайте также Как экспорт зерна повлияет на курс гривны, – прогноз эксперта

Об исследовании

Белок, ответственный за чрезвычайный скачок роста растений, – это жировая масса человека и связанный с ожирением белок, называемый FTO.

В своих экспериментах исследователи имплантировали ген человека в геномы посевов риса. После высадки в теплицы генетически модифицированные культуры дали в три раза больше урожая, чем обычные растения. А в поле растения риса были на 50% тяжелее и более продуктивными.



Модифицированный рис / Фото Qiong Yu et. al

Эта же генетическая модификация улучшила урожайность картофеля, увеличив размеры клубней.



Урожай модифицированного картофеля / Фото Qiong Yu et. al

Кроме того, культуры с белком FTO имели более длинные корни, демонстрировали высокий уровень фотосинтеза и были более устойчивыми к засухе. Каждый тип растений, которые исследователи изменили, включая траву и деревья, рос быстрее и был большим.

Последующие эксперименты

Команда уже сотрудничает с фермерами и глубже исследует генетические механизмы. Говорят, что им понадобится несколько лет, чтобы собрать достаточное количество урожая, которым можно было бы засадить целые поля. Кроме того, они экспериментируют с другими не растительными белками, чтобы понять, смогут ли они так же влиять на растения как белок FTO.

Проблема голода