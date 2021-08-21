Попри обнадійливі результати експерти стверджують, що необхідно ще провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому це працює і чи урожаї безпечні для людей. Однак, якщо все буде добре, цей винахід може вирішити глобальну кризу голоду.
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Про дослідження
Білок, відповідальний за надзвичайний стрибок росту рослин, – це жирова маса людини і пов'язаний з ожирінням білок, званий FTO.
У своїх експериментах дослідники імплантували ген людини в геноми посівів рису. Після висадки у теплиці генетично модифіковані культури дали втричі більше урожаю, ніж звичайні рослини. А в полі рослини рису були на 50% важчими та продуктивнішими.
Модифікований рис / Фото Qiong Yu et. al
Ця ж генетична модифікація покращила урожайність картоплі, збільшивши розміри бульбин.
Урожай модифікованої картоплі / Фото Qiong Yu et. al
Крім того, культури з білком FTO мали довше коріння, демонстрували вищий рівень фотосинтезу та були більш стійкими до посух. Кожен тип рослин, які дослідники змінили, включаючи траву та дерева, ріс швидше і був більшим.
Наступні експерименти
Команда вже співпрацює із фермерами та глибше досліджує генетичні механізми. Кажуть, що їм знадобиться кілька років, щоб зібрати достатню кількість урожаю, яким можна було б засадити цілі поля. Крім того, вони експериментують з іншими не рослинними білками, щоб зрозуміти, чи зможуть вони так само впливати на рослини як білок FTO.
Проблема голоду
- За даними The World Counts, щороку у світі від голоду та хвороб, пов'язаних з голодом, помирає приблизно 9 мільйонів людей.
- 822 мільйони страждають від недоїдання.
- Кожні 9 секунд на планеті від голоду помирає дитина, що становить 3,1 мільйона дитячих смертей на рік.
- Найбільше голодуючих людей живе на африканському континенті, де 20% населення не отримує достатньо їжі. У деяких частинах східної та південної Африки їх кількість перевищує 30%.
- Через брак їжі та вітамінів кожна третя африканська дитина має проблеми зі здоров’ям, затримку росту та зниження пізнавальних здібностей.