Попри обнадійливі результати експерти стверджують, що необхідно ще провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому це працює і чи урожаї безпечні для людей. Однак, якщо все буде добре, цей винахід може вирішити глобальну кризу голоду.

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Про дослідження

Білок, відповідальний за надзвичайний стрибок росту рослин, – це жирова маса людини і пов'язаний з ожирінням білок, званий FTO.

У своїх експериментах дослідники імплантували ген людини в геноми посівів рису. Після висадки у теплиці генетично модифіковані культури дали втричі більше урожаю, ніж звичайні рослини. А в полі рослини рису були на 50% важчими та продуктивнішими.



Модифікований рис / Фото Qiong Yu et. al

Ця ж генетична модифікація покращила урожайність картоплі, збільшивши розміри бульбин.



Урожай модифікованої картоплі / Фото Qiong Yu et. al

Крім того, культури з білком FTO мали довше коріння, демонстрували вищий рівень фотосинтезу та були більш стійкими до посух. Кожен тип рослин, які дослідники змінили, включаючи траву та дерева, ріс швидше і був більшим.

Наступні експерименти

Команда вже співпрацює із фермерами та глибше досліджує генетичні механізми. Кажуть, що їм знадобиться кілька років, щоб зібрати достатню кількість урожаю, яким можна було б засадити цілі поля. Крім того, вони експериментують з іншими не рослинними білками, щоб зрозуміти, чи зможуть вони так само впливати на рослини як білок FTO.

Проблема голоду