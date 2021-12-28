Цена гречихи существенно выросла

В течение 2021 цена гречки постоянно росла. Статистика зафиксировала рост показателя на 24 – 46%.

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За декабрь стоимость гречневой крупы поднялась на 6,7%. Средняя цена гречки сейчас колеблется в диапазоне 46 – 48 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что урожай гречки в этом году позволит произвести более 110 тысяч тонн крупы. Этого достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности Украины.

Но запрет России на экспорт гречки посодействовал производителям. Сейчас они придерживают продукцию в ожидании роста цен и в надежде получить большую прибыль.