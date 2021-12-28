Через год – на четверть: почему в магазинах подорожала гречка
28 декабря 2021 , 18:17Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
Цена круп в Украине показала рост. Даже хороший урожай не стал залогом стабильных цен.
Цена гречихи существенно выросла
В течение 2021 цена гречки постоянно росла. Статистика зафиксировала рост показателя на 24 – 46%.
Читайте также Качественного зерна нет: почему хлеб подорожает, а вкус – ухудшится
За декабрь стоимость гречневой крупы поднялась на 6,7%. Средняя цена гречки сейчас колеблется в диапазоне 46 – 48 гривен за килограмм.
Ранее сообщалось, что урожай гречки в этом году позволит произвести более 110 тысяч тонн крупы. Этого достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности Украины.
Но запрет России на экспорт гречки посодействовал производителям. Сейчас они придерживают продукцию в ожидании роста цен и в надежде получить большую прибыль.