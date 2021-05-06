Сообщается, что запрет ввозить в Украину свиней и производную продукцию из стран, где обнаружили африканскую чуму, введен с целью предотвращения распространения болезни и на нашу страну.

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Опасную болезнь уже зафиксировали в Словакии, Румынии, Латвии, Эстонии, Болгарии и Венгрии. Исключениями могут быть животные и продукция, которые прошли специальную обработку.

Такие нормы могут сказаться и на ценах. Европейская свинина дешевле отечественной, поэтому вполне возможно, что стоимость свинины в Украине скоро возрастет.

После Пасхи некоторые продукты уже подешевели. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Резкое падение: какие продукты подешевели после Пасхи".