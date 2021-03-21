Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме потери лесов и важности их сохранения, в Международный день лесов эксперты WWF-Украина рассказывают о лесных ресурсах Украины, с какими угрозами они сталкиваются и что нам нужно делать, чтобы сохранить лесные богатства. Далее читайте на украинском.

Міжнародний день лісів було започатковано 21 березня 2012 року Генеральною Асамблеєю ООН. Цьогорічна тема – "Відновлення лісів: шлях до одужання та добробуту", присвячена впливу знеліснення на здоров’я людини й виникнення таких хвороб, як Covid-19.

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Ліси мають вирішальне значення для життя на Землі. Від них залежить стабільність клімату планети та обіг чистої прісної води. В них зосереджена переважна більшість біорізноманіття: 8 з 10 наземних видів рослин і тварин знаходять притулок у лісах. Близько 1 мільярду людей напряму залежить від ресурсів лісу – пального, їжі, медикаментів, матеріалів для будівництва.

За останні 30 років площа лісів планети зменшилась на 178 мільйона гектарів, що майже втричі більше за територію України. Причиною цього є постійна потреба людства у лісових ресурсах та просторах для ведення сільського господарства.

Знеліснення та деградація лісів мають прямий вплив на здоров’я людини. Ліси відіграють роль буфера проти таких хвороб, як Covid-19. Коли зникають ліси – тварини втрачають природне середовище для існування, взаємодія людей і тварин збільшується, що призводить до появи нових зоонозних хвороб - інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей.

В якому стані лісові ресурси України і що їм загрожує?

Половина території України розташована у переважно безлісій степовій зоні. Наразі ліси займають близько 16% території країни, передусім на Поліссі та в Карпатах, – решта колись вкритих лісами земель в межах лісової зони заміщені здебільшого сільськогосподарськими угіддями. Проте Україна досі відрізняється багатством типів лісу: хвойні, мішані, листяні, і навіть чагарникові ліси середземноморського типу на Південному березі Криму.

Основна загроза для українських лісів всіх типів – вирубка для отримання деревини. Такі вирубки більшою мірою призводять до деградації лісів – зменшення спроможності лісу надавати екосистемні послуги. Тобто після вирубки окремої ділянки лісу, формально площа всього лісу та категорія земель не зміниться, але новий ліс який посадять на ділянці або виросте там сам буде не таким витривалим.

Окремою уваги потребують вирубки у старовікових лісах. Українські старовікові ліси – останні недоторкані ліси Європи. Загалом у Центральній та Східній Європі їх залишилось 320 тисяч гектарів, 100 тисяч з яких знаходиться в Україні. Це робить нашу країну унікальним європейським центром дикої природи та недоторканості.

WWF-Україна та партнери ідентифікували майже 100 тисяч гектарів старовікових лісів в Карпатах і на Поліссі. Понад 33 тисяч гектарів з них досі або незахищені, або мають недостатній природоохоронний статус. Тому перебувають під загрозою знищення через рубки, нераціональний розвиток туристичної інфраструктури та доріг і іншу господарську діяльність.

Втрата старовікових лісів – втрата нашої природної спадщини. Попри те, що на даних ділянках після вирубок потенційно зможе відбуватися відновлення лісу, молоді насадження (особливо, якщо мова йде про лісові культури) не здатні компенсувати втрати від вирубки старолісся, особливо такі, як втрата оселищ грибів, тварин і рослин.

Загалом площа лісів зменшується через знеліснення – процес перетворення зайнятих лісом земель на міста, пасовища, пустирі, сільськогосподарські угіддя тощо. Він не такий поширений як деградація або фрагментація лісів, але все одно трапляється. А ось пожежі, які традиційно вважають головним ворогом лісу, "відповідають" лише за 1% зменшення лісових площ.

Як кожен може допомогти у збереженні лісів?



Колись тут був ліс…

Звісно боротьба з проблемою втрати лісів вимагає рішучих дій в глобальному масштабі. Проте, кожен з нас може вести життя дружнє до лісів та робити свій внесок у їхнє збереження. WWF-Україна зробив добірку простих порад на кожен день для всіх, хто хоче жити більш екологічно.

Вже наступної суботи, 27 березня відбудеться Години Землі – найбільша світова ініціатива на підтримку збереження Планети та сталого використання її ресурсів. В Україні цьогорічна Година Землі присвячена збереженню старовікових лісів.

27 березня о 20:30 ми відкриємо національну кампанію зі збору голосів на підтримку найстаріших лісів України. Кожен українець зможе приєднатися онлайн та допомогти зберегти найцінніші ліси України.

Підтримайте збереження пралісів праліси у Годину Землі! Більше інформації у каналах WWF-Україна: wwf.ua, у Facebook (WWF Україна) та Instagram (WWF_Ukraine).

Що робить WWF-Україна для захисту лісів?

Перш за все, WWF-Україна вже понад 10 років займається ідентифікацією й заповіданням пралісів та інших цінних лісів. Нашими зусиллями, за останні два роки, понад 25 тисяч гектарів пралісів, квазіпралісів та природних лісів у межах лісгоспів Закарпаття та Івано-Франківщини набули офіційного статусу пралісів, що є передостаннім кроком перед їхнім заповіданням. А протягом 2020-2021 року було створено 64 пралісові пам’ятки природи загальною площею 8854,9 га на Закарпатті та Івано-Франківщині.

По-друге, ми співпрацюємо з лісовими господарствами щодо впровадження практик сталого лісового господарства – лісокористування, яке не виснажує ліси та сприяє збереженню особливо цінних лісових ділянок і біорізноманіття. Наша організація виступає за відновлення природних лісів, замість створення одновидових насаджень та активне залучення до процесу управління лісами громад, активістів та всіх зацікавлених сторін.

WWF-Україна також продовжує роботу з протидії незаконним рубкам, але з акцентом на їхнє попередження. Це включає тренінги, рекомендації і методики WWF, які можуть сприяти реалізації громадського контролю у процесі погодження рубок, дотриманню законності та конструктивному діалогу між місцевими громадами та лісовими господарствами.

Останнім, але не менш важливим є активне залучення у створенні спільного бачення принципів та цілей майбутньої лісової політики, які рівноцінно враховують економічні, екологічні та соціальні виклики в лісовому господарстві.

ДОВІДКА

Всесвітній фонд природи WWF – одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що нараховує понад 5 мільйонів прихильників і має представництва у більш ніж 100 країнах світу. Понад 20 років WWF реалізує проекти в Україні. З 2019-го ми діємо як національне представництво WWF, яке об’єднує представників громадськості та науковців. Наша робота набуває різноманітних форм – проведення досліджень, просвітництво, консультування державних органів та лобіювання змін до законодавства, мобілізація фінансових ресурсів для впровадження програм з вивчення і збереження природи.