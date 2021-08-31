С помощью этого трюка местной власти удалось заманить к себе туристов и получить доход, которым погасили значительную часть долга Инакадате. Также они надеются спасти деревню от упадка, ведь с каждым годом ее население медленно сокращается.
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Начинали с простых фигур
В Инакадате проживает менее 8 тысяч человек. Преимущественно это – фермерские семьи, молодые члены которых выезжают в города в поисках работы. А те, кто остается, редко женятся, поэтому в селе трудно увидеть детвору.
Такой неутешительный демографический кризис вместе с ростом долга в 1993 году побудил местные власти проявить креативность. В Инакадате выращивают рис как минимум 2 тысяч лет, а поля настолько велики, что иногда уходят в горизонт. Поэтому администрация решила этим воспользоваться.
Сначала несколько сотен селян высадили рис в форме треугольника, чтобы изобразить гору Иваки. Изображение было простым и большого успеха не принесло. Однако люди не теряли надежды и с каждым годом конструкции становились все более продуманными и сложными.
Селяне высаживают рисовые картины / Фото Atlas Obscura
Как создают рисовые шедевры
- Тему рисовых произведений сельский совет планирует на год вперед.
- Дизайн создает бывший учитель искусств Ацуши Ямамото.
- Он делает на компьютере детализированный проект, используя фотографию или другое изображение.
- Основная задача свести сотни, а то и тысячи цветов к семи – именно столько красок имеет сельскохозяйственный рис.
- Для фона плантаторы используют повседневный сорт под названием асаюки, плюс 3 исторических вида риса, остальные – генетически модифицированные штаммы.
- Все сорта съедобные, поэтому если собирают урожай, его раздают посетителям.
Бывший учитель искусств Ацуши Ямамото / Фото Atlas Obscura
Сотни тысяч посетителей ежегодно
Сейчас на двух рисовых полях Инакадате работает примерно 1 300 волонтеров, большинство из которых – местные жители. За четверть века они воспроизводили сцены из "Звездных войн" и "Унесенных ветром", изображали самураев, аниме-персонажей и даже известных актеров, в частности Мэрилин Монро.
Сцена из "Звездных войн" / Фото Atlas Obscura
Село построило обзорную башню, стоимость которой составляет 300 иен (примерно 70 гривен) за вход, а местные магазины продают еду и сувениры для туристов.
В 2016 году на рисовую Годзиллу приехали посмотреть 340 тысяч посетителей, а через 3 года число зрителей превысило 200 тысяч. Такой приток туристов значительно улучшил финансовое положение деревни. В частности, в 2019 году долг уже составлял примерно 30 миллионов долларов, а еще 10 лет назад он был втрое больше.
Рисовые поля Инакадате в 2014 году / Фото Atlas Obscura
Коронавирус заставил изменить формат
В 2020 году, когда весь мир пошел на карантин из-за пандемии коронавируса, Инакадате отказалось от рисовых картин. Однако, в этом году на одном из полей крестьяне создали сцену из популярного в Японии фильма "Итомичи". Главной героиней картины является школьница, которая обладает талантом играть на старинном инструменте цугару-шамисен.
В этом году сцена из фильма "Итомичи" / Фото Atlas Obscura
Крестьяне не случайно выбрали именно этот фильм, ведь режиссер и звезда фильма родом из префектуры Аомори, к которой относится и Инакадате.
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Сейчас шедевр невозможно увидеть вживую – смотровая площадка закрыта для посетителей. Однако его можно рассмотреть на сайте. И хотя население села все еще медленно сокращается, администрации удалось привлечь к себе внимание всего мира.