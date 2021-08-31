За допомогою цього трюку місцевій владі вдалося заманити до себе туристів і отримати дохід, яким погасили значну частину боргу Інакадате. Також вони сподіваються врятувати село від занепаду, адже з кожним роком його населення повільно скорочується.

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Починали з простих фігур

В Інакадате проживає менш ніж 8000 людей. Переважно це – фермерські сім’ї, молоді члени яких виїжджають у міста в пошуках роботи. А ті, хто залишається, рідко одружуються, тому у селі важко побачити дітвору.

Така невтішна демографічна криза разом із зростанням боргу у 1993 році спонукала місцеву владу проявити креативність. В Інакадате вирощують рис щонайменше 2000 років, а поля настільки великі, що іноді сягають у небокрай. Тож адміністрація вирішила цим скористатися.

Спочатку кілька сотень селян висадили рис у формі трикутника, щоб зобразити гору Івакі. Зображенням було простим і великого успіху не принесло. Однак люди не втрачали надії і з кожним роком конструкції ставали все більш продуманими та складними.



Селяни висаджують рисові картини / Фото Atlas Obscura

Як створюють рисові шедеври

Тему рисових творів сільська рада планує на рік вперед.

Дизайн створює колишній вчитель мистецтв Ацуші Ямамото.

Він робить на комп’ютері деталізований проєкт, використовуючи фотографію чи інше зображення.

Основне завдання звести сотні, а то й тисячі кольорів до семи – саме стільки барв має сільськогосподарський рис.

Для фону плантатори використовують повсякденний сорт під назвою асаюкі, плюс 3 історичні види рису, решта – генетично модифіковані штами.

Усі сорти їстівні, тож коли збирають урожай, його роздають відвідувачам.



Колишній вчитель мистецтв Ацуші Ямамото / Фото Atlas Obscura

Сотні тисяч відвідувачів щороку

Нині на двох рисових полях Інакадате працює приблизно 1300 волонтерів, більшість з яких – місцеві мешканці. За чверть століття вони відтворювали сцени із "Зоряних воєн" та "Віднесених вітром", зображали самураїв, аніме-персонажів і навіть відомих акторів, зокрема Мерилін Монро.



Сцена із "Зоряних воєн" / Фото Atlas Obscura

Село побудувало оглядову вежу, вартість якої становить 300 ієн (приблизно 70 гривень) за вхід, а місцеві магазини продають їжу та сувеніри для туристів.

У 2016 році на рисову Годзіллу приїхали подивитися 340 000 відвідувачів, а через 3 роки число глядачів перевищило 200 000. Такий приплив туристів значно покращив фінансове становище села. Зокрема, у 2019 році борг вже становив приблизно 30 мільйонів доларів, а ще 10 років тому він був втричі більшим.



Рисові поля Інакадате у 2014 році / Фото Atlas Obscura

Коронавірус змусив змінити формат

У 2020 році, коли увесь світ пішов на карантин через пандемію коронавірусу, Інакадате відмовилося від рисових картин. Однак, цього року на одному з полів селяни створили сцену з популярного в Японії фільму "Ітомічі". Головною героїнею картини є школярка, яка володіє талантом грати на старовинному інструменті цугару-шамісен.



Цьогорічна сцена з фільму "Ітомічі" / Фото Atlas Obscura

Селяни не випадково обрали саме цей фільм, адже режисер і зірка стрічки родом з префектури Аоморі, до якого відноситься й Інакадате.

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Наразі шедевр неможливо побачити наживо – оглядовий майданчик закритий для відвідувачів. Однак його можна роздивитися на сайті. І хоча населення села все ще повільно скорочується, адміністрації таки вдалося привернути до себе увагу всього світу.