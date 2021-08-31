Чтобы преодолеть демографический кризис: в Японии селяне создают на рисовых полях живые картины

В японском селе Инакадате рисовые поля ежегодно превращаются в гигантские произведения искусства. С помощью различных сортов риса местные жители воспроизводят сцены из известных фильмов.

С помощью этого трюка местной власти удалось заманить к себе туристов и получить доход, которым погасили значительную часть долга Инакадате. Также они надеются спасти деревню от упадка, ведь с каждым годом ее население медленно сокращается.

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Начинали с простых фигур

В Инакадате проживает менее 8 тысяч человек. Преимущественно это – фермерские семьи, молодые члены которых выезжают в города в поисках работы. А те, кто остается, редко женятся, поэтому в селе трудно увидеть детвору.

Такой неутешительный демографический кризис вместе с ростом долга в 1993 году побудил местные власти проявить креативность. В Инакадате выращивают рис как минимум 2 тысяч лет, а поля настолько велики, что иногда уходят в горизонт. Поэтому администрация решила этим воспользоваться.

Сначала несколько сотен селян высадили рис в форме треугольника, чтобы изобразить гору Иваки. Изображение было простым и большого успеха не принесло. Однако люди не теряли надежды и с каждым годом конструкции становились все более продуманными и сложными.



Селяне высаживают рисовые картины / Фото Atlas Obscura

Как создают рисовые шедевры

Тему рисовых произведений сельский совет планирует на год вперед.

Дизайн создает бывший учитель искусств Ацуши Ямамото.

Он делает на компьютере детализированный проект, используя фотографию или другое изображение.

Основная задача свести сотни, а то и тысячи цветов к семи – именно столько красок имеет сельскохозяйственный рис.

Для фона плантаторы используют повседневный сорт под названием асаюки, плюс 3 исторических вида риса, остальные – генетически модифицированные штаммы.

Все сорта съедобные, поэтому если собирают урожай, его раздают посетителям.



Бывший учитель искусств Ацуши Ямамото / Фото Atlas Obscura

Сотни тысяч посетителей ежегодно

Сейчас на двух рисовых полях Инакадате работает примерно 1 300 волонтеров, большинство из которых – местные жители. За четверть века они воспроизводили сцены из "Звездных войн" и "Унесенных ветром", изображали самураев, аниме-персонажей и даже известных актеров, в частности Мэрилин Монро.



Сцена из "Звездных войн" / Фото Atlas Obscura

Село построило обзорную башню, стоимость которой составляет 300 иен (примерно 70 гривен) за вход, а местные магазины продают еду и сувениры для туристов.

В 2016 году на рисовую Годзиллу приехали посмотреть 340 тысяч посетителей, а через 3 года число зрителей превысило 200 тысяч. Такой приток туристов значительно улучшил финансовое положение деревни. В частности, в 2019 году долг уже составлял примерно 30 миллионов долларов, а еще 10 лет назад он был втрое больше.



Рисовые поля Инакадате в 2014 году / Фото Atlas Obscura

Коронавирус заставил изменить формат

В 2020 году, когда весь мир пошел на карантин из-за пандемии коронавируса, Инакадате отказалось от рисовых картин. Однако, в этом году на одном из полей крестьяне создали сцену из популярного в Японии фильма "Итомичи". Главной героиней картины является школьница, которая обладает талантом играть на старинном инструменте цугару-шамисен.



В этом году сцена из фильма "Итомичи" / Фото Atlas Obscura

Крестьяне не случайно выбрали именно этот фильм, ведь режиссер и звезда фильма родом из префектуры Аомори, к которой относится и Инакадате.

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Сейчас шедевр невозможно увидеть вживую – смотровая площадка закрыта для посетителей. Однако его можно рассмотреть на сайте. И хотя население села все еще медленно сокращается, администрации удалось привлечь к себе внимание всего мира.