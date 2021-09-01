На территории одного из подсобных хозяйств Молочанска выявлено заболевание африканской чумой свиней сразу в 10-ти животных, одно из них – погибло, сообщила Госпродпотребслужба в Запорожской области.

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Чтобы ликвидировать вспышку чумы Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия установила в Молочанске карантин. Сейчас в городе проводятся мероприятия по ликвидации распространения инфекции: выставлено карантинные посты, оборудованы дезбарьеры, проведена дезинфекция и тому подобное.

Справка

Африканская чума свиней – остроинфекционное вирусное, особенно опасное заболевание свиней, которое характеризуется лихорадкой, кровоизлияниями, синюшностью кожи и высокой смертностью. Вирус устойчив к действию внешних факторов – в навозе и почве он остается жизнеспособным до 3 месяцев, в копченых мясопродуктах – до 6 месяцев, в замороженном мясе – до 3 лет. Лечения и эффективной вакцины для профилактики болезни пока не существует. В то же время люди африканской чумой свиней не болеют.

Европа страдает от чумы

В середине августа Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) обнародовала информацию о распространении опасных болезней в разных странах. МЭБ, в частности, акцентировала внимание на вспышках африканской чумы свиней. Среди эпицентров названа Европу.

Подробнее читайте в материале Агро24 "Африканская чума свиней и птичий грипп атакуют Европу".