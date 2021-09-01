На территории одного из подсобных хозяйств Молочанска выявлено заболевание африканской чумой свиней сразу в 10-ти животных, одно из них – погибло, сообщила Госпродпотребслужба в Запорожской области.
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Чтобы ликвидировать вспышку чумы Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия установила в Молочанске карантин. Сейчас в городе проводятся мероприятия по ликвидации распространения инфекции: выставлено карантинные посты, оборудованы дезбарьеры, проведена дезинфекция и тому подобное.
Европа страдает от чумы
В середине августа Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) обнародовала информацию о распространении опасных болезней в разных странах. МЭБ, в частности, акцентировала внимание на вспышках африканской чумы свиней. Среди эпицентров названа Европу.
Подробнее читайте в материале Агро24 "Африканская чума свиней и птичий грипп атакуют Европу".