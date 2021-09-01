На території одного з підсобних господарств Молочанська виявлено захворювання на африканську чуму свиней одразу в 10-ти тварин, одна з них – загинула, повідомила Держпродспоживслужба в Запорізькій області.
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Щоб ліквідувати спалах чуми Державна надзвичайна протиепізоотична комісія встановила у Молочанську карантин. Зараз у місті проводяться заходи щодо ліквідації розповсюдження інфекції: виставлено карантинні пости, обладнано дезбар’єри, проведено дезінфекцію тощо.
Європа потерпає від чуми
В середині серпня Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) оприлюднила інформацію про поширення небезпечних хвороб у різних країнах. МЕБ, зокрема, акцентувала увагу на спалахах африканської чуми свиней. Серед епіцентрів було названо Європу.
Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Африканська чума свиней і пташиний грип атакують Європу".