На території одного з підсобних господарств Молочанська виявлено захворювання на африканську чуму свиней одразу в 10-ти тварин, одна з них – загинула, повідомила Держпродспоживслужба в Запорізькій області.

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Щоб ліквідувати спалах чуми Державна надзвичайна протиепізоотична комісія встановила у Молочанську карантин. Зараз у місті проводяться заходи щодо ліквідації розповсюдження інфекції: виставлено карантинні пости, обладнано дезбар’єри, проведено дезінфекцію тощо.

ДОВІДКА

Африканська чума свиней – гостроінфекційне вірусне, особливо небезпечне захворювання свиней, яке характеризується лихоманкою, крововиливами, синюшністю шкіри та високою смертністю. Вірус стійкий до дії зовнішніх факторів – у гної й ґрунті він залишається життєздатним до 3 місяців, у копчених м’ясопродуктах – до 6 місяців, у замороженому м’ясі – до 3 років. Лікування та ефективної вакцини для профілактики хвороби поки що не існує. Водночас люди на африканську чуму свиней не хворіють.

Європа потерпає від чуми

В середині серпня Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) оприлюднила інформацію про поширення небезпечних хвороб у різних країнах. МЕБ, зокрема, акцентувала увагу на спалахах африканської чуми свиней. Серед епіцентрів було названо Європу.

Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Африканська чума свиней і пташиний грип атакують Європу".