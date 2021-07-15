Цветная капуста: в Укране начали выращивать уникальный овощ

Среди украинских покупателей набирает популярность особенный вид капусты. Что уникального предлагает овощ – читайте в материале.

Вид цветной капусты всегда влечет покупателей. В Европе этот овощ доступен уже на протяжении многих лет, а для украинских потребителей это пока настоящая редкость. Это провоцирует большой спрос на капусту.

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Сейчас фермеры еще не выделяют больших площадей под новый плод. Однако интерес к цветной капусты превысил все ожидания. Овощем также заинтересовались сети супермаркетов и рестораны, которые хотят использовать новинку в своих блюдах.

Сообщается, что цена такой капусты в магазинах будет 200 гривен за килограмм, это примерно одна штука. Такая высокая цена связана прежде всего со стоимостью семян – пачка с 2500 семенами стоит 2245 гривен. Этого будет достаточно для 2,5 соток земли.

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