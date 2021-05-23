Его фотографии помогают морским ученым получить новые представления о подводных существах, большинство из которых находятся в личиночной или юношеской фазе жизни.

К теме Как спит рыба бетта и можете ли вы помочь ей отдохнуть: советы ветеринара

Что такое фотосъемка черных вод

Фотосъемка "черных вод" проводится при глубоководном ночном погружении над открытым океаном, когда маленькие планктонные морские жители поднимаются вверх к свету. Их привлекают лучи луны или в данном случае свет фонарика, который использует Милисен.

Микроскопические обитатели морского дна

Первые погружения в черную воду Милисен совершил еще более 10 лет назад в рамках его научных исследований в Гавайском университете в Маноа. Проведя сотни часов под водой и фотографируя в темноте, он подытожил этот опыт в своей недавно опубликованной книге под названием "Полевой путеводитель по дайвингу в черных водах" на Гавайях.

Там можно найти замечательные фотографии самых странных существ. Некоторые из них настолько миниатюрные, что, кажется, могут погибнуть в случайном вихре пузырей.

Фотографии Милисенна предназначены не только для удовлетворения любознательных поклонников океана, но и помогают понять, как на самом деле выглядят эти морские существа.