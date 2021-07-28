Дефицит молока в Украине планируют перекрыть промышленными хозяйствами

Хозяйства населения ежегодно поставляют на рынок все меньше молока. Для обеспечения потребностей необходимо наращивать мощность промышленных комплексов.

С начала 2021 года на перерабатывающие предприятия поступило 1,6 миллиона тонн молока. Это на 11,8% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

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Большую часть сырья – 77,7% - предприятиям обеспечили промышленные хозяйства, общая доля которых постоянно растет. Доля молока качества экстра выросла до 40%.

Населения в 2021 году смогло обеспечить 22,3% молока базовой жирности. Молока сортов высший и экстра они почти не поставляли.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем доля хозяйств населения на рынке молока продолжит падение, поэтому стоит акцентировать внимание на создании условий развития для промышленных предприятий, производящих молоко. Если этого не делать, то перекрывать дефицит придется за счет импорта.

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