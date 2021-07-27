Количество компаний-производителей СЗР, внедряющих в своем производстве технологию CTS easyconnect, продолжает расти. В июне этого года свои усилия в ведении устойчивого агробизнеса объединили Belchim Crop Protection, FMC Corporation и Rovensa Group.

Компании присоединились к другим производителям – ADAMA, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience, Nufarm и Syngenta, чтобы вывести систему easyconnect на европейский рынок. Поддержка инициативы использования easyconnect – это ответ на обязательства ассоциации CropLife Europe по устойчивости ведения бизнеса, которые компании согласились выполнять.

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Отныне 9 компаний-лидеров агрорынка будут совместно предлагать фермерам, которые пользуются их препаратами, еще более широкий выбор продуктов, совместимых с easyconnect.

Систему easyconnect разработала компания BASF в сотрудничестве с другими производителями оборудования. Она предназначена для жидких средств защиты растений. Состоит из 2 компонентов: специальной крышки, предварительно установленной на контейнерах, и муфты. Вместе они образуют Closed Transfer System (CTS), то есть, закрытую систему для легкого создания рабочего раствора. Благодаря крышке и муфте препараты не разливаются, а все до последней капли попадают в бак. В дополнение: система оснащена ополаскивателем, который сразу моет канистру изнутри. Поэтому жидкость из тары вытекает быстрее в традиционных индукционных смесителях, а сама канистра сразу становится пригодной для утилизации.



CTS easyconnect / Фото BASF

Первые тестирования осуществили европейские аграрии 2015 года. Ежегодно на основе обратной связи система совершенствуется.

Easyconnect CTS соответствует нашему обязательству помочь аграриям безопасно использовать СЗР. И, поддерживая цели Европейского Зеленого Соглашения (в рамках которого участники декларировали достичь углеродной нейтральности к 2050 году), свести к минимуму влияние на здоровье и окружающую среду. Мы присоединяемся к группе лидеров агросектора, чтобы совместно способствовать и помогать с/х достичь новых стандартов в охране труда и безопасности, – пояснил Эрик ван Иннис, СЕО Rovensa Group.

Первый выход на рынок ожидается в Дании и Нидерландах в 2022 году. Далее следуют Франция, Германия и Великобритания – в 2023-м. После технология распространится также в других странах.

easyconnect – это открытая технология, доступная всем сторонам в с/х секторе. Все желающие присоединиться к запуску easyconnect на своем производстве, могут связаться с любой из компаний-участниц.

Больше дополнительной информации на сайте Easyconnect.tech.

О easyconnect и Рабочей группе easyconnect

easyconnect – это закрытая система передачи (CTS) для жидких средств защиты растений, состоящая из двух компонентов: уникальной крышки, предварительно установленной на контейнерах, и муфты. Это делает наполнение распылителя быстрее, легче и безопаснее, чем обычные методы. Разработанная BASF в сотрудничестве с другими производителями оборудования, easyconnect доступна для всех сторон агрорынка. Рабочая группа easyconnect состоит из компаний, которые запускают easyconnect в выбранных странах. По состоянию на июнь 2021 года это ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group и Syngenta.

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