Уже на этой неделе цена бахчевых культур начнет существенное снижение. Активный сезон начался 15 июля, поэтому с каждым днем цена арбузов и дынь начнет падать.

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18 июля арбуз с поля продавали по 8 гривен/килограмм, дыню – по 10 гривен/килограмм. А уже 20 июля цена на арбуз составляла уже 6,5 гривен/килограмм, а на дыню – 4 гривны/килограмм. Такая динамика может очень порадовать покупателей.

Цены будут колебаться до второй половины августа. С 20 августа на рынке появится украинский арбуз, который выращивали без полива.

Украинские рабочие в Польше пострадали из-за дешевой голубики. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Дешевая голубика в Польше лишила работы украинских работников".