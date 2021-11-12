Действия России спровоцировали стремительный рост цен на пшеницу
12 ноября 2021 , 13:35Читати новину українською
Источник:АПК-Информ
Заявление Минсельхоза России и установление квот на экспорт российской пшеницы взвинтили цену на этот продукт в Евросоюзе.
Котировки пшеницы в ходе торгов 11 ноября на бирже Euronext выросли до максимального показателя за последние 13 лет – 297 евро за тонну.
А что в Украине? Погода против озимых: какая опасность возникла для будущего урожая
Причины роста цен
Стремительный скачок котировок спровоцировали два фактора:
- Минсельхоз России заявил о возможном повышении экспортных пошлин на пшеницу в случае роста цен на мировом рынке зерновых
- РФ установила плановые квоты на экспорт пшеницы в первой половине 2022 года
Эти действия России могут способствовать общему повышению спроса импортеров на европейскую пшеницу.Важно!
С начала текущего сезона (1 июля – 7 ноября) Евросоюз увеличил экспорт пшеницы на 15% в год.