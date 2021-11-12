Котирування пшениці під час торгів 11 листопада на біржі Euronext зросли до максимального показника за останні 13 років – 297 євро за тонну.
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Причини зростанню цін
Стрімкий стрибок котировок спровокували два фактори:
- Мінсільгосп Росії заявив про можливе підвищення експортного мита на пшеницю в разі зростання цін на світовому ринку зернових
- РФ встановила планові квоти на експорт пшениці в першій половині 2022 року
Ці дії Росії можуть сприяти загальному підвищенню попиту імпортерів на європейську пшеницю.