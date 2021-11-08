Инспекция обнаружила в центральных и западных областях Украины заражение озимой пшеницы и ячменя. В частности, мучнистой росой, септориозом и корневыми гнилями заболело от 1,5 до 8% растений.

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На 2% озимых зерновых в Тернопольской области обнаружили ржавчину. Также сообщается, что повсюду по Украине озимый ячмень болеет гельминтоспориозом и ринхоспориозом. Лидерами по этому показателю являются Закарпатье и Львовская область.

В начале ноября по всей Украине прошли осадки, которые будут только способствовать развитию болезней.

Фитосанитарные службы будут следить за ситуацией и работать над мероприятиями, которые помогут избежать наихудших последствий.