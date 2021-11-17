Чедер для веганов

Компания Sophie's BioNutrients (Сингапур) в сотрудничестве с американским гигантом Ingredion представила новинку – безмолочный творог из микроводорослей. Продукт по вкусу и тягучести ничем не отличается от привычного чедера, но вместе с тем может похвастаться высоким содержанием витамина В12.

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Процесс изготовления

Особый веганский сыр был создан из альтернативного молока Sophie's BioNutrients. Его делают из микроводорослей, которые компания выращивает в собственных биореакторах.

Питательной средой для микроводорослей в большинстве своем выступают пищевые отходы, особенно окара (побочный продукт производства тофу), патока с сахарных заводов и отработанное зерно пивоварений.

После того как водоросли собрали, из них делают белковую муку нейтрального цвета, которая является основой альтернативных молочных и мясных продуктов.

Преимущества нового сыра

В основном сыр для веганов делают на основе орехов или сои, которые делают невозможным употребление продукта теми, кто страдает аллергией.

Сыр из микроводорослей не имеет противопоказаний и имеет более высокое содержание белка по сравнению со многими альтернативными безмолочными продуктами.