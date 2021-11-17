Деликатес для веганов: какой продукт удалось создать из микроводорослей
Источник:Newfood
Рынок веганской продукции активно расширяется. Исследователи создают все новые аналоги привычной пищи для тех, кто решил отказаться от употребления мяса и молока.
Чедер для веганов
Компания Sophie's BioNutrients (Сингапур) в сотрудничестве с американским гигантом Ingredion представила новинку – безмолочный творог из микроводорослей. Продукт по вкусу и тягучести ничем не отличается от привычного чедера, но вместе с тем может похвастаться высоким содержанием витамина В12.
Кстати Гибрид сливы и абрикоса: селекционеры вывели новый особенный фрукт
Процесс изготовления
Особый веганский сыр был создан из альтернативного молока Sophie's BioNutrients. Его делают из микроводорослей, которые компания выращивает в собственных биореакторах.
Питательной средой для микроводорослей в большинстве своем выступают пищевые отходы, особенно окара (побочный продукт производства тофу), патока с сахарных заводов и отработанное зерно пивоварений.
После того как водоросли собрали, из них делают белковую муку нейтрального цвета, которая является основой альтернативных молочных и мясных продуктов.
Преимущества нового сыра
В основном сыр для веганов делают на основе орехов или сои, которые делают невозможным употребление продукта теми, кто страдает аллергией.
Сыр из микроводорослей не имеет противопоказаний и имеет более высокое содержание белка по сравнению со многими альтернативными безмолочными продуктами.