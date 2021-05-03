Это дерево уникально тем, что при надрезе из ствола выступает кровавая жидкость – вид красной смолы, которая не имеет запаха и вкуса. Она очень ценна, поскольку содержит эффективное вещество, известное как драко, которое применяется в медицинских целях и промышленности, в частности, для окрашивания шерсти, изготовления чернил и лаков, покраски мрамора, керамики и тому подобное.
Читайте также: Ученые создали уникальную новинку
Легенда о появлении дерева
Существует старая индийская легенда, которая гласит, что давным-давно на острове Сокотра жил кровожадный дракон, который нападал на слонов и выпивал их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Их кровь смешалась и оросила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами, что в переводе означает "самка дракона".
Интересные факты о дереве
- Дерево крови дракона внешне напоминает гигантский кактус и обычно достигает высоты 5–6 метров.
- В трех – четырех метрах над землей от ствола во все стороны отходят прямые ветви. Каждые 20–30 сантиметров они ветвятся и покрыты пучками жестких острых листьев.
- Переплетение ветвей с зелеными листьями образует густую крону.
Дерево напоминает гигантский кактус / Фото unsplash
- Дерево растет очень медленно, не образуя годовые кольца, поэтому определить его возраст иногда невозможно.
- Размножается семенами и верхушечными черенками.
Дерево растет очень медленно / Фото unsplash
- Цвести драцены начинают в возрасте 8 – 10 лет, а иногда в 25 – 30 лет. К этому времени ствол достигает высоты в несколько метров, все листья опадают, и от них остаются лишь хорошо заметные рубцы. Цветы раскрываются ночью и издают приятный сладковатый аромат, привлекающий ночных бабочек.
Дерево цветет ночью /Фото unsplash
- Это дерево производит также красный мед, который является одним из самых дорогих в мире и несет много пользы для здоровья.
- Его корни также используют в медицинских целях, в частности для лечения ревматизма.
Дерево используют в медицине и промышленности/ Фото unsplash
- Гигантский зонтик дерева становится защитой от солнца для редких животных острова, находящихся под угрозой исчезновения.
Под деревом прячутся от солнца звери / Фото unsplash
- Несмотря на все это, будущее этого вида неопределенно. Важнейшей проблемой является изменение климата: Сокотра высыхает, а из-за этого может навсегда исчезнуть дерево крови дракона.