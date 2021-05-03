Это дерево уникально тем, что при надрезе из ствола выступает кровавая жидкость – вид красной смолы, которая не имеет запаха и вкуса. Она очень ценна, поскольку содержит эффективное вещество, известное как драко, которое применяется в медицинских целях и промышленности, в частности, для окрашивания шерсти, изготовления чернил и лаков, покраски мрамора, керамики и тому подобное.

Читайте также: Ученые создали уникальную новинку

Легенда о появлении дерева

Существует старая индийская легенда, которая гласит, что давным-давно на острове Сокотра жил кровожадный дракон, который нападал на слонов и выпивал их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Их кровь смешалась и оросила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами, что в переводе означает "самка дракона".


Красная смола / Фото bibalex

Интересные факты о дереве

  • Дерево крови дракона внешне напоминает гигантский кактус и обычно достигает высоты 5–6 метров.
  • В трех – четырех метрах над землей от ствола во все стороны отходят прямые ветви. Каждые 20–30 сантиметров они ветвятся и покрыты пучками жестких острых листьев.
  • Переплетение ветвей с зелеными листьями образует густую крону.


Дерево напоминает гигантский кактус / Фото unsplash

  • Дерево растет очень медленно, не образуя годовые кольца, поэтому определить его возраст иногда невозможно.
  • Размножается семенами и верхушечными черенками.


Дерево растет очень медленно / Фото unsplash

  • Цвести драцены начинают в возрасте 8 – 10 лет, а иногда в 25 – 30 лет. К этому времени ствол достигает высоты в несколько метров, все листья опадают, и от них остаются лишь хорошо заметные рубцы. Цветы раскрываются ночью и издают приятный сладковатый аромат, привлекающий ночных бабочек.


Дерево цветет ночью /Фото unsplash

  • Это дерево производит также красный мед, который является одним из самых дорогих в мире и несет много пользы для здоровья.
  • Его корни также используют в медицинских целях, в частности для лечения ревматизма.


Дерево используют в медицине и промышленности/ Фото unsplash

  • Гигантский зонтик дерева становится защитой от солнца для редких животных острова, находящихся под угрозой исчезновения.


Под деревом прячутся от солнца звери / Фото unsplash

  • Несмотря на все это, будущее этого вида неопределенно. Важнейшей проблемой является изменение климата: Сокотра высыхает, а из-за этого может навсегда исчезнуть дерево крови дракона.

 
Дерево крови дракона может исчезнуть / Фото unsplash