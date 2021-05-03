Это дерево уникально тем, что при надрезе из ствола выступает кровавая жидкость – вид красной смолы, которая не имеет запаха и вкуса. Она очень ценна, поскольку содержит эффективное вещество, известное как драко, которое применяется в медицинских целях и промышленности, в частности, для окрашивания шерсти, изготовления чернил и лаков, покраски мрамора, керамики и тому подобное.

Читайте также: Ученые создали уникальную новинку

Легенда о появлении дерева

Существует старая индийская легенда, которая гласит, что давным-давно на острове Сокотра жил кровожадный дракон, который нападал на слонов и выпивал их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Их кровь смешалась и оросила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами, что в переводе означает "самка дракона".



Красная смола / Фото bibalex

Интересные факты о дереве

Дерево крови дракона внешне напоминает гигантский кактус и обычно достигает высоты 5–6 метров.

В трех – четырех метрах над землей от ствола во все стороны отходят прямые ветви. Каждые 20–30 сантиметров они ветвятся и покрыты пучками жестких острых листьев.

Переплетение ветвей с зелеными листьями образует густую крону.



Дерево напоминает гигантский кактус / Фото unsplash

Дерево растет очень медленно, не образуя годовые кольца, поэтому определить его возраст иногда невозможно.

не образуя годовые кольца, поэтому определить его возраст иногда невозможно. Размножается семенами и верхушечными черенками.



Дерево растет очень медленно / Фото unsplash

Цвести драцены начинают в возрасте 8 – 10 лет, а иногда в 25 – 30 лет. К этому времени ствол достигает высоты в несколько метров, все листья опадают, и от них остаются лишь хорошо заметные рубцы. Цветы раскрываются ночью и издают приятный сладковатый аромат, привлекающий ночных бабочек.



Дерево цветет ночью /Фото unsplash

Это дерево производит также красный мед, который является одним из самых дорогих в мире и несет много пользы для здоровья.

который является одним из самых дорогих в мире и несет много пользы для здоровья. Его корни также используют в медицинских целях, в частности для лечения ревматизма.



Дерево используют в медицине и промышленности/ Фото unsplash

Гигантский зонтик дерева становится защитой от солнца для редких животных острова, находящихся под угрозой исчезновения.



Под деревом прячутся от солнца звери / Фото unsplash

Несмотря на все это, будущее этого вида неопределенно. Важнейшей проблемой является изменение климата: Сокотра высыхает, а из-за этого может навсегда исчезнуть дерево крови дракона.



Дерево крови дракона может исчезнуть / Фото unsplash