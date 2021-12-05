Детектор пищи: украинский стартап создал уникальное приложение для анализа продуктов

Каждый покупатель хочет знать, насколько полезна еда, за которую он платит деньги. Для этого нужно не только уметь читать состав товара.

Украинский стартап Foodstr создал приложение, показывающее покупателям пользу еды, которую они покупают. Особых усилий от пользователей не требуется, только просканировать штрих-код товара.

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После сканирования штрих-кода приложение находит товар в базе и демонстрирует вывод. Весь процесс занимает всего несколько секунд.

Приложение уже доступно для Android и iOS бесплатно. Некоторые функции приложения разработчики планируют впоследствии сделать платными.

Покупатели знают, что потребляют / Фото из соцсетей