Диетический сахар из остатков растений: ученые изобрели уникальный продукт

У каждого хозяйства есть побочная продукция – стебли, листья, кукурузные початки и другие части растения, которые часто идут в отходы. Американская компания Supplant сумела сделать из них сахар.

Компанию 4 года назад основал Том Симмонс, который имеет степень доктора в области растениеводства. Он рассказал, что для расщепления длинных сложных цепей сахара в волокнистом сырье они применяют ферменты, вырабатываемые грибами.

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С помощью этой технологии им удается получить укороченные цепи, которые легко превратить в сахар.

Их продукт в отличие от обычного сахара имеет клетчатку, меньше калорий, ниже гликемический индекс и является пребиотики.

Этот сахар можно использовать в выпечке, варке и карамелизации, ведь его "поведение" такое же, как и у обычного сахара.

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