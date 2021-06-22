Как сообщают садоводы, у некоторых местах урожай груши из-за неблагоприятных погодных условий снизился вдвое.

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Деревья сильно пострадали весной в период возвратных заморозков. Тогда мороз уничтожил значительную часть цвета, и завязь просто не образовалась.

На грушу цена будет рекордной. Если у нас была оптовая цена на грушу 45 гривен/килограмм, а в сети была 70 гривен/килограмм, то в этом цена будет выше, – убежден председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкащины Александр Маценко.

Также в этом году не стоит ждать высоких урожаев вишни, абрикосов и сливы. Они также сильно пострадали из-за весенних заморозков и продолжительное ненастье.

Азербайджанским ученым удалось вырастить новые крупные томаты. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Томат весом полкилограмма: в Азербайджане вырастили удивительный овощ".