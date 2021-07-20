Дикие свиньи вредны как автомобили: невероятное открытие

Дикие кабаны в поисках пищи высвобождают из почвы много углекислого газа. В этом направлении они могут посоревноваться даже с автомобилями.

Как показало исследование, в процессе поиска пищи дикие кабаны получают из почвы около 5 миллионов метрических тонн углекислого газа. Это примерно равно выбросам 1,1 миллиона машин.

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Для того, чтобы точно определить ущерб климата, наносимый дикими свиньями на пяти континентах планеты, ученые использовали прогностические модели с передовыми методами картирования.

По словам ученых, дикие кабаны "как тракторы, которые бороздят поля". Почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера Земли. Поэтому весь CO2, который высвободится из нее, может в разы ускорить климатические изменения.

Наши модели показывают, что дикие свиньи, скорее всего, сейчас перелопачивают от 36 до 124 тысяч квадратных километров в той среде, где они не местные. Это огромная территория, и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожает биоразнообразию и продовольственной безопасности, – отмечают ученые.

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