Дикоросы страдают в Украине: как решить проблему

Украинские производители ягод и фруктов назвали основные проблемы ведения бизнеса. Главная – налоги за наем работников.

Основной проблемой для компаний, которые занимаются заготовкой дикоросов, является профессиональная заготовка. Потому что нужно платить 15% налога за каждого наемного на сбор человека, но в подавляющем большинстве сезонные работники не хотят официально оформлять договоры.

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Наемные работники не хотят "светиться" и официально оформлять документы. Например, люди ездят целыми семьями в Карпаты, собирают ягоды и травы и сдают продукцию заготовителям. Им лучше не оформляться, люди боятся декларировать доходы, ведь очень часто они получают субсидии, и им лучше "в теневую" сдавать собранную продукцию, – говорит председатель СОК "Чистая Флора" Михаил Стовпюк.

По словам агрария, нужно на законодательном уровне урегулировать вопрос налоговой нагрузки на предпринимателей за каждого наемного работника.

Стовпюк, акцентирует внимание на том, что "этот сбор платится за "лесной билет" или другие налоги. Поэтому нужно уменьшить налоговую нагрузку на предпринимателя или предприятие, которое заготавливает такую ​​продукцию, "чтобы были заинтересованы как операторы рынка, так и заготовители".

Но особенно сложно тем, кто работает с органическими продуктами. Их рабочий процесс должен "четко прослеживаться, согласно органического законодательства, территории и продукции".

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