Изменение рациона питания мясного скота уменьшит выбросы опасного органического соединения метана на 82%.

Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета. Они заявляют, что эти результаты могут открыть путь для устойчивого производства в мясном животноводстве во всем мире.

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Во время исследований прошлым летом ученые добавялили небольшое количество морских водорослей в рацион 21 коровы и отслеживали, как увеличивается их вес и сколько метана они выбрасывают в атмосферу после метеоризма и отрыжки. Животные, потреблявшие в порциях дозы около 80 граммов морских водорослей, набрали столько же веса, сколько и остальное стадо, но при этом выбрасывали в атмосферу значительно меньше метана.

Теперь мы имеем веские доказательства того, что морские водоросли в рационе крупного рогатого скота эффективные в снижении выбросов парниковых газов, – рассказал один из соавторов исследования агроном Ермиас Кебреаб.

Сельское хозяйство, по данным ученых, отвечает за 10% выбросов парниковых газов в США, и половина из этого количества производит крупный рогатый скот и другие жвачные животные, выделяющие метан, переваривая корма, такие как трава и сено.

Именно пользуясь этим данным, многие продвигает мысль, что человечество вообще должно есть меньше мяса, чтобы помочь решить проблему изменения климата. Но исследователи Калифорнийского университета взамен предлагают изменить питание скота.

Они отмечают, что лишь небольшая часть земли пригодна для растениеводства, при этом значительно больше земли подходит только для выпаса скота, поэтому скот играет жизненно важную роль в кормлении 10 миллиардов людей, которые уже скоро будут жить на планете.

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