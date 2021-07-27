На польском рынке голубики сложилась критическая ситуация – из-за совпадения местного сезона с зарубежным и неконтролируемый импорт закупочные цены на голубику упали до рекордно низких 5 злотых (35 гривен) за килограмм.

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У нас раньше не было такой ситуации, – говорит президент польской Ассоциации производителей голубики Иренеуш Коморовский. – В этом году сезон сбора голубики совпал с зарубежным. На польском рынке сейчас присутствует ягода из Сербии и Испании.

Эксперт объясняет: поскольку цена в начале сезона была относительно высокой, в Польшу импортировали большие партии голубики по удобной цене. Далее ягоды могли перепаковать и продавать как польские по значительно более высокой цене. Но рынок быстро пренасытился, и цена стремительно опустилась до 5 злотых за килограмм. Такая цена не позволяет нанимать для сбора урожая заробитчан, в частности, из Украины, которые остались дома.

Цены на голубику в Украине

В Украине стоимость голубики в последние дни тоже существенно снизилась. Эксперты объясняют, что причиной резкого падения стал очень хороший урожай ягоды. На рынок вышло много продукции, что сделало цену более приятной для покупателей.

Подробнее читайте в материале Агро24 "Голубика существенно упала в цене: "виновником" стал хороший урожай".