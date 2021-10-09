"Дороги гурманов": в Украине создали интерактивную карту крафтовых производителей
Источник:Дороги гурманів
Найти крафтового производителя любимой пищи стало легче. Карта "Дороги гурманов" позволит узнать о всех крафтовых производителях вблизи вас.
Гастрогид "Дороги гурманов" призван помочь путешественникам познакомиться с пищей в месте ее производства, а производителям - найти новых ценителей крафтовой продукции.
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В каждой локации, которая обозначена на карте, путешественники могут договориться об экскурсии и дегустации. Таким образом поездка может запомниться не только визуальным колоритом, но и яркими вкусами.
Интерактивная гастрономическая карта Украины доступна по ссылке. Добавить крафтового производителя на особенную карту Украины может каждый желающий.
У крафтовых производителей можно купить мясо, пиво, устрицы, вино, яйца, овощи, фрукты, хлеб и другие продукты. Путешествовать по Украине можно вкусно!Украинские аграрии ожидают рекордного урожая. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Рекордный урожай при низкой урожайности: особенности украинского аграрного производства".